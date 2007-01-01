Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Realm, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Realm
11 оценок
8 190
Кресло Realm - фото 1Кресло Realm - фото 2Кресло Realm - фото 3Кресло Realm - фото 4Кресло Realm - фото 5
Кресло Realm

Артикул: CH-083-651
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Характеристики товара

Описание

Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке.

Оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе.
Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Жесткость сиденья средняя, с плотным износостойким поролоном.
Высокие подлокотники связывают всю конструкцию и способны выдержать повышенные нагрузки. В производстве используется "первичное" сырье.
Механизм качания "Top Gun" обеспечивает свободное качание с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.79 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

