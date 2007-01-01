Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Marathon, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Marathon, черный
Кресло офисное Marathon, черный

Артикул: CH-083-856
Основные характеристики
  • Ширина780 мм
  • Высота1115/1190 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Благодаря усиленным элементам конструкции: металлической раме и армированному механизму качания - надежность и долговечность кресла премиум-качества не подвергается сомнениям.

Усиленное кресло выдерживает нагрузку до 200 кг благодаря своей конструкции. Усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.
Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Плотная набивка, металлические подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.38 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

