Компактные кресла

Кресло Seat, черный
22 390

Кресло Seat, черный

10
Кресло Sanchez, черный
6 590

Кресло Sanchez, черный

6
Кресло Sanchez, белый, хром
7 490

Кресло Sanchez, белый, хром

9
Кресло Maximum, пластик, черный
5 690

Кресло Maximum, пластик, черный

8
Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный
6 190

Кресло Maximum, пластик, топ-ган, черный

10
Кресло Maximum, хром, топ-ган
6 190

Кресло Maximum, хром, топ-ган

8
Кресло Maximum Н/П, хром
5 890

Кресло Maximum Н/П, хром

13
Кресло Вольт Б/П
4 590

Кресло Вольт Б/П

9
Кресло Вольт Т-01
5 290

Кресло Вольт Т-01

6
Кресло Comfort, топ-ган, пластик
7 590

Кресло Comfort, топ-ган, пластик

13
Кресло Comfort Люкс, хром
9 890

Кресло Comfort Люкс, хром

5
Кресло Comfort, топ-ган, хром
8 890

Кресло Comfort, топ-ган, хром

15
Кресло Muse, пластик
5 390

Кресло Muse, пластик

13
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Кресло Muse, хром
5 990

Кресло Muse, хром

14
Распродажа
Кресло Нэлли, белый
10 99051
22 290 ₽

Кресло Нэлли, белый

26
В наличии 164 шт.
Кресло Нэлли New, букле белый
9 490

Кресло Нэлли New, букле белый

26
В наличии 11 шт.
Кресло Нэлли New, букле коричневый
9 590

Кресло Нэлли New, букле коричневый

26
В наличии 4 шт.
Кресло Нэлли New, букле светло-серый
9 590

Кресло Нэлли New, букле светло-серый

26
В наличии 18 шт.
Кресло Нэлли New, буклированный велюр бежевый
9 090

Кресло Нэлли New, буклированный велюр бежевый

26
В наличии 15 шт.В пути 12 шт.
Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый
9 090

Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый

26
В наличии 20 шт.
Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый
9 090

Кресло Нэлли New, буклированный велюр белый

26
В наличии 23 шт.
Кресло Нэлли New, буклированный велюр терракотовый
9 090

Кресло Нэлли New, буклированный велюр терракотовый

26
В наличии 5 шт.
В шоуруме
Кресло офисное TopChairs Airone, черный
11 99037
18 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Airone, черный

26
В наличии 101 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Кресло офисное TopChairs Airone, белый
12 99032
18 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Airone, белый

26
В пути 100 шт.
Кресло офисное TopChairs Airone Expert, серый
13 990

Кресло офисное TopChairs Airone Expert, серый

26
В наличии 78 шт.В пути 80 шт.
Кресло офисное TopChairs Airone Expert, черный
13 990

Кресло офисное TopChairs Airone Expert, черный

26
В наличии 184 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой
11 49018
13 990 ₽

Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой

26
В пути 60 шт.
Деревянные мягкие стулья
Кресло офисное TopChairs Airone, бежевый, в ткани
12 990

Кресло офисное TopChairs Airone, бежевый, в ткани

26
В наличии 5 шт.В пути 60 шт.
Кресло офисное TopChairs Airone, серый, в ткани
12 990

Кресло офисное TopChairs Airone, серый, в ткани

26
В наличии 56 шт.В пути 60 шт.
Кресло Стоун рогожка темно-серый
25 990

Кресло Стоун рогожка темно-серый

26
В наличии 25 шт.
Кресло Стоун рогожка серый
25 990

Кресло Стоун рогожка серый

26
В наличии 56 шт.
Кресло Стоун ткань букле молочный
29 990

Кресло Стоун ткань букле молочный

26
В наличии 30 шт.
Кресло Стоун, букле, темно-серый
29 990

Кресло Стоун, букле, темно-серый

26
В наличии 13 шт.В пути 16 шт.
Кресло Стоун, велюр, светло-серый
30 990

Кресло Стоун, велюр, светло-серый

26
В наличии 4 шт.В пути 4 шт.
Кресло Стоун, черный
25 990

Кресло Стоун, черный

26
В наличии 20 шт.В пути 4 шт.
Кресло Стоун, велюр, молочный
30 990

Кресло Стоун, велюр, молочный

26
В наличии 7 шт.
Кресло Стоун, велюр, красный
25 490

Кресло Стоун, велюр, красный

26
Кресло Стоун, велюр, бежевый
30 990

Кресло Стоун, велюр, бежевый

26
В наличии 4 шт.
Стул Williams LB, серый
28 090

Стул Williams LB, серый

15
Стул Williams LB, черный
27 290

Стул Williams LB, черный

12
Складные пластиковые стулья
Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге
26 990

Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге

37
Хит
Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак
16 590

Кресло Капучино, велюр bella 08, ножки бук-лак

41
Кресло Sofa
36 290

Кресло Sofa

35
Полукресло Флорида
13 790

Полукресло Флорида

41
Полукресло Флорида, спинка гобелен
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен

43
Полукресло Флорида ножки бук, велюр Teddy 946
13 790

Полукресло Флорида ножки бук, велюр Teddy 946

14
Полукресло Флорида, велюр Velutto 72, ножки бук морилка старинный орех
13 790

Полукресло Флорида, велюр Velutto 72, ножки бук морилка старинный орех

11
Полукресло Флорида, велюр Velutto 40, гобелен Ирис голубой
16 990

Полукресло Флорида, велюр Velutto 40, гобелен Ирис голубой

15
Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Teddy песочный ,велюрTeddy 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
Распродажа
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05

47
Распродажа
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
Распродажа
Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард
27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, малиновая кислота, Жаккард

36
Хит
Кресло Байрон
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон

46
Распродажа
Кресло Байрон велюр изумруд
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон велюр изумруд

50
Распродажа
Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, экокожа Bionica ecru, морилка белая

35
Распродажа
Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех

30
Распродажа
Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех
15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех

46
Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W розовый крестовина пластик белый
5 190

Кресло офисное TopChairs ST-BASIC-W розовый крестовина пластик белый

26
