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Кресло вращающееся Astra, красный

Артикул: CH-076-796
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для отдыха с вращательным механизмом (180 гр) Спинка и сидение - премиальная ткань с геометрическим принтом. Цвет: красный принт Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасафанера
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки12.16 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло вращающееся Astra, красный
Кресло вращающееся Astra, красный
58 590
В корзине

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