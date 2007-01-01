Характеристики товара
Описание
Кресло для отдыха с вращательным механизмом (180 гр) Спинка и сидение - премиальная ткань с геометрическим принтом. Цвет: красный принт Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина690 мм
- Высота790 мм
- Материал каркасафанера
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки12.16 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет