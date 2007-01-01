Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая
Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая
8 оценок
14 790
Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая - фото 1Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая - фото 2Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая - фото 3

Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая

Артикул: CH-057-165
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1970 мм
  • Глубина990 мм
  • Высота650 мм
  • Материалмассив березы
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

  • - многофункциональная модель в белом цвете
  • - нижнюю часть можно использовать как ящик для постельного белья и игрушек
  • - подходит для сна двоих детей
  • - абсолютная безопасность и комфорт
  • - скругленные углы
  • - устойчивая конструкция
  • -соответствует европейским стандартам качества

Размер верхнего дна 1926*926мм.

Размер дна ящика 1832*904мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1970 мм
  • Глубина990 мм
  • Высота650 мм
  • Материалмассив березы
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая
Кровать детская Polini kids Fun 4200, белая
от 14 790
