Характеристики товара
Описание
- - многофункциональная модель в белом цвете
- - нижнюю часть можно использовать как ящик для постельного белья и игрушек
- - подходит для сна двоих детей
- - абсолютная безопасность и комфорт
- - скругленные углы
- - устойчивая конструкция
- -соответствует европейским стандартам качества
Размер верхнего дна 1926*926мм.
Размер дна ящика 1832*904мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1970 мм
- Глубина990 мм
- Высота650 мм
- Материалмассив березы
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет