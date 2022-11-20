Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см - фото 1Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см - фото 2

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ковер CHAMPS 4000x3000
Ковер CHAMPS 4000x3000
Следующий TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Ковер CHAMPS 4000x3000

Характеристики товара

Описание

Столешница: двухслойное стекло, чёрный ТРИПЛЕКС. Триплекс — многослойное стекло повышенной прочности. Основным плюсом триплекса считается, конечно же, его безопасность. Если такое стекло разобьется, то никто из находящихся рядом людей, не пострадает, потому что специальная пленка сдержит острые осколки, не дав им разлететься в разные стороны. Триплекс отлично выдерживает разные нагрузки, то есть он прочнее обычного стекла.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота590 мм
  • Ширина300 мм
  • Длина400 мм
  • Вес5.65 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Размер упаковки58/41/31 см
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки310 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

Похожие товары

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Настоящее фото товара Стол Mount со стеклянной столешницей , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
13

Стол Mount со стеклянной столешницей

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99051
47 990 ₽
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 14 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99051
59 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 99043
32 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 21 шт.
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 99043
49 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 9 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
16 99053
35 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 60 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 99042
42 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

В наличии 3 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темныйНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
25 99043
44 990 ₽
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Бартон, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
14

Кресло Бартон

Классическое мужское парикмахерское кресло 11Настоящее фото товара Классическое мужское парикмахерское кресло 11, произведённого компанией ChiedoCover
98 890
Оптовая цена
12

Классическое мужское парикмахерское кресло 11

Кресло Рица 183Настоящее фото товара Кресло Рица 183, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
12

Кресло Рица 183

Диван-кровать Слим, левый угол, темно-синийНастоящее фото товара Диван-кровать Слим, левый угол, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
5

Диван-кровать Слим, левый угол, темно-синий

Диван-кровать угловой КАИР серыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
15

Диван-кровать угловой КАИР серый

Стул Чикаго, золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Чикаго, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
7

Стул Чикаго, золото, корона красная

Настоящее фото товара Бра Cigno Collo, хром, 5 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от66 790
Оптовая цена
10

Бра Cigno Collo, хром, 5 светильника

Другие товары из разделамебель для гостиной
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден