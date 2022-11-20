Характеристики товара
Описание
Столешница: двухслойное стекло, чёрный ТРИПЛЕКС. Триплекс — многослойное стекло повышенной прочности. Основным плюсом триплекса считается, конечно же, его безопасность. Если такое стекло разобьется, то никто из находящихся рядом людей, не пострадает, потому что специальная пленка сдержит острые осколки, не дав им разлететься в разные стороны. Триплекс отлично выдерживает разные нагрузки, то есть он прочнее обычного стекла.
Основные характеристики
- Высота590 мм
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Вес5.65 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Размер упаковки58/41/31 см
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.07 м3