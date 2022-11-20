Детская кроватка СОНАТА, розовый

10 оценок

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Детская кроватка СОНАТА, розовый

4.7
6 990 ₽
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Детская кроватка СОНАТА, серая
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Детская кроватка СОНАТА, серая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалмассив, дерево, сосна
  • Цветрозовый

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