Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
13 оценок
1 990
Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра - фото 1

Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра

Артикул: CH-057-164
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1190 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота100 мм
  • Материалмикрофибра
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Основа матраса- беспружинная.Толщина составляет 10 см.

Имеет 2 стороны одинаковой жесткости, степень которой ниже средней

Съемный чехол на молнии, находящийся с трех сторон.

Обладает отличной воздухопроницаемостью и высокими свойствами терморегуляции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

