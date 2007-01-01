Характеристики товара
Описание
Детский матрас сочетающий в себе ортопедические и анатомические свойства.
Состоит из пенополиуретана высокой жесткости 40 кг/куб.м., с мелкоячеистой структурой.
Матрас является гипоаллергенным и практичным, не слеживается.
Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием.Хорошо пропускает воздух.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1900 мм
- Глубина900 мм
- Высота120 мм
- Материалпенополиуретан, микрофибра
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет