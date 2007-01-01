Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра
14 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра - фото 1Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра - фото 2Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра - фото 3

Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра

Артикул: CH-057-160
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота120 мм
  • Материалпенополиуретан, микрофибра
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Фотография товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный
Фотография товара Кровать разборная металлическая Лофт, цвет черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детский матрас сочетающий в себе ортопедические и анатомические свойства.

Состоит из пенополиуретана высокой жесткости 40 кг/куб.м., с мелкоячеистой структурой.

Матрас является гипоаллергенным и практичным, не слеживается.

Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием.Хорошо пропускает воздух.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота120 мм
  • Материалпенополиуретан, микрофибра
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Матрас Торинс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Торинс, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Матрас Торинс

8
Настоящее фото товара Матрас Марио Optimal, беспружинный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Матрас Марио Optimal, беспружинный

13
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Наматрасник Аквастоп 1200, с бортом из бязи 25см

8
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Аквастоп 2000, с бортом из бязи 25см

15
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1200, на резинках

6
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках

7
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1400, на резинках, 300гр

15
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1600, на резинках, 300гр

9
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр

11

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400

12
Фотография товара Декоративная подушка Велютто, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Велютто, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Декоративная подушка Велютто, желтый

32
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

7
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см

8
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, сатин, 40 / 40, полоса 1 х 1, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, сатин, 40 / 40, полоса 1 х 1

8
Фотография товара Подушка КРАПИВА 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка КРАПИВА 1, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Подушка КРАПИВА 1

33
Фотография товара Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Одеяло стеганное Шашка, 1400 х 2050, политик, 300гр

6
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси премиум 1200, с бортом из бязи 25см

7
Настоящее фото товара Пододеяльник, 2100 х 2350, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Пододеяльник, 2100 х 2350, поликоттон

5
Фотография товара Подушка на стул KARET, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул KARET, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул KARET, бежевый

35

Другие товары из раздела матрасы и наматрасники

Фотография товара Матрас Домин-Л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас Домин-Л, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Матрас Домин-Л

9
Фотография товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Аквастоп 1400, на резинках

13
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1200, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1200, на резинках

14
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1000, с непромокаемым бортом 25см

7
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Наматрасник Дабл джерси люкс 1800, с бортом из бязи 25см

5
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Наматрасник Дабл джерси премиум 1600, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

5
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник Дабл джерси премиум 1400, с бортом из бязи 25см

9
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 900, на резинках, 300гр

10
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1800, на резинках, 300гр

15
Настоящее фото товара Матрас Kelley, 80х190, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Матрас Kelley, 80х190

10

Товар в корзине

Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра
Матрас Полини кидс басик, 1900*900*120, микрофибра
от 8 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400

12
Фотография товара Декоративная подушка Велютто, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная подушка Велютто, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Декоративная подушка Велютто, желтый

32
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

7
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с бортом из бязи 25см

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности