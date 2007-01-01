Характеристики товара
Описание
Материал матраса состоит из 100% хлопка (бязь).
Основа матраса- беспружинная.Толщина составляет 10 см.
Имеет 2 стороны одинаковой жесткости, степень которой ниже средней
.Съемный чехол на молнии, находящийся с трех сторон.
Обладает отличной воздухопроницаемостью и высокими свойствами терморегуляции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1190 мм
- Глубина590 мм
- Высота100 мм
- Материалхлопок
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет