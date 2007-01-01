Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, бязь
Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, бязь
9 оценок
2 390
Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, бязь - фото 1Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, бязь - фото 2Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, бязь - фото 3

Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, бязь

Артикул: CH-057-163
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1190 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота100 мм
  • Материалхлопок
Характеристики товара

Описание

Материал матраса состоит из 100% хлопка (бязь).

Основа матраса- беспружинная.Толщина составляет 10 см.

Имеет 2 стороны одинаковой жесткости, степень которой ниже средней

.Съемный чехол на молнии, находящийся с трех сторон.

Обладает отличной воздухопроницаемостью и высокими свойствами терморегуляции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1190 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота100 мм
  • Материалхлопок
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
