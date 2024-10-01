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Кружка «Квадро», фарфор 0,4л - фото 1

Кружка «Квадро», фарфор 0,4л

Артикул: CH-065-748
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вместительная кружка объемом 400 мл – товар из стильной коллекции «Квадро». Эта кружка изготовлена из прочного фарфора на Добрушском фарфоровом заводе, который является одним из ведущих производителей посуды в Беларуси. Качество фарфора, из которого изготовлена кружка, гарантирует ее долговечность и прочность. Она не впитывает запахи и легко моется, сохраняя свой первозданный белый цвет на протяжении многих лет использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Высота94 мм
  • Диаметр94 мм
  • Вес0.340 кг
  • Объем0.4 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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