Характеристики товара
Описание
Вместительная кружка объемом 400 мл – товар из стильной коллекции «Квадро». Эта кружка изготовлена из прочного фарфора на Добрушском фарфоровом заводе, который является одним из ведущих производителей посуды в Беларуси. Качество фарфора, из которого изготовлена кружка, гарантирует ее долговечность и прочность. Она не впитывает запахи и легко моется, сохраняя свой первозданный белый цвет на протяжении многих лет использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина125 мм
- Высота94 мм
- Диаметр94 мм
- Вес0.340 кг
- Объем0.4 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт