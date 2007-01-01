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Настоящее фото товара Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine
32 оценки
990
Товар в корзине. Перейти
Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Тарелка для пасты/супа/салата Fusion Blue Lake 100 мл, 23 см, P.L. Proff Cuisine

Артикул: CH-025-657
32 оценки
Основные характеристики
  • Диаметр230 мм
  • Вес0.57 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр230 мм
  • Вес0.57 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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