Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина85 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,085 л
- Материалфарфор
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка для малых прямоугольных столов
Стул Oliver, велюр капучино
СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ
Стул Glass, прозрачный, без подлокотников
Кресло Samba CF-105 BOX-2, кожзам черный
Стул Espace, пластик
Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик
Кофейная пара «Млечный путь красный»
Чашка кофейная «Это Рома»
Чашка кофейная «Крафт Вайт»
Чашка кофейная «Пас-парту»
Чашка кофейная «Террамеса Вит»
Кофейная пара «Эбро»
Чашка кофейная «Аврора Революшн Блюстоун»
Чашка кофейная «Перформа», стекло
Чашка кофейная «Алина», фарфор
Чашка кофейная «Белая» Классик, фарфор