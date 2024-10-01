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Кружка эмалированная, сталь 0,4л - фото 1

Кружка эмалированная, сталь 0,4л

Артикул: CH-065-842
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Вес0.100 кг
  • Объем0.4 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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