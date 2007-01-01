Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D19, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка мелкая Тренд D19
41 оценка
190
Товар в корзине. Перейти
Тарелка мелкая Тренд D19 - фото 1

Тарелка мелкая Тренд D19

Артикул: CH-003-387
41 оценка
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра
Фотография товара Матрас детский Полини Кидс Перышко, 1190*590*100, микрофибра от компании ChiedoCover.
Следующий Машинка для чистки обуви, Эко полирол
Фотография товара Машинка для чистки обуви, Эко полирол от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диаметр: 19 см

Материал: фарфор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Тарелка мелкая Тренд D19 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

Похожие товары

Фотография товара Блюдце Паула Д12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдце Паула Д12, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Блюдце Паула Д12

37
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Evolution 25*22,5*2,4 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка Evolution 25*22,5*2,4 см, P.L. Proff Cuisine

44
В наличии 1517 шт.
Настоящее фото товара Салатник Fusion Brown Shore 200 мл, 16*11,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Салатник Fusion Brown Shore 200 мл, 16*11,5 см, P.L. Proff Cuisine

47
Настоящее фото товара Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Салатник Texture Dark Green Lines 16*25*6,3 см 700 мл, P.L. Proff Cuisine

46
В наличии 880 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон»

9
В наличии 2628 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт»

11
В наличии 1112 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь» , ширина 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь» , ширина 230мм

12
Настоящее фото товара Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм

15
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Стоун», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Тарелка «Стоун»

7
В наличии 2016 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Тарелка Спринги 26,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
790

Тарелка Спринги 26,5 см

5
В наличии 733 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Перле» 212, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка столовая «Перле» 212

10
В наличии 2400 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тэрр де Рэ», произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Чашка чайная «Тэрр де Рэ»

7
В наличии 28 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Ложка столовая «Фиори»

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 340 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 340 мл

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Ложка чайная, «Багет бэйсик», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая

5
В наличии 3600 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Экспресс», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чайная пара «Экспресс»

10
В наличии 949 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Шарм» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Ложка столовая «Шарм»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый

5
В наличии 180 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 2004 шт.

Другие товары из раздела тарелки

Настоящее фото товара Блюдо овальное Кашуб-хел, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена

Блюдо овальное Кашуб-хел

49
Настоящее фото товара Салатник Идиллия Д14, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Салатник Идиллия Д14

49
В наличии 2626 шт.
Настоящее фото товара Салатник Голубка 360, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Салатник Голубка 360

45
В наличии 190 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Голубка D20, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Голубка D20

31
В наличии 457 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D17, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Тарелка мелкая Тренд D17

30
В наличии 846 шт.
Настоящее фото товара Тарелка мелкая Тренд D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена

Тарелка мелкая Тренд D22.5

48
В наличии 1348 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Black Star 26,5 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка Black Star 26,5 см, P.L. Proff Cuisine

36
В наличии 7083 шт.
Настоящее фото товара Блюдо Organica Sand овальное 23*14 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Блюдо Organica Sand овальное 23*14 см, P.L. Proff Cuisine

45
В наличии 171 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Тарелка Блек Рав Стеллар

7
В наличии 5638 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Блек Рав Стеллар, 28 см, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Тарелка Блек Рав Стеллар, 28 см

7
В наличии 752 шт.

Товар в корзине

Тарелка мелкая Тренд D19
Тарелка мелкая Тренд D19
190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Вилка столовая «Перле» 212, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка столовая «Перле» 212

10
В наличии 2400 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тэрр де Рэ», произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Чашка чайная «Тэрр де Рэ»

7
В наличии 28 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Ложка столовая «Фиори»

13
В наличии 144 шт.

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Мебель из березы
Мебель из березы

Перейдите, чтобы узнать подробности