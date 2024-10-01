Товар в корзине. Перейти
Кружка «Бонд», фарфор 0,18л - фото 1

Кружка «Бонд», фарфор 0,18л

Артикул: CH-065-976
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.25 л
  • Материалфарфор
  • Цветголубой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм

10
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Лайт», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Лайт», фарфор 0,3л

9
В наличии 995 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Маррон Реативо»

5
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», диаметр 240мм

13
В наличии 147 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Эппл», произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Эппл»

11
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Шоколад», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка чайная «Шоколад»

13
В наличии 39 шт.

Другие товары из раздела кружки

Фотография товара Кружка «Трианон», стекло 0,29л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Трианон», стекло 0,29л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Трианон», стекло 0,29л

12
В наличии 914 шт.
Фотография товара Кружка «Агат», фарфор 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Агат», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Кружка «Агат», фарфор 0,3л

10
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Термокружка полипропилен 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Термокружка полипропилен 0,4л

9
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Бонд», фарфор 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Кружка «Бонд», фарфор 0,25л

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Симплисити», фарфор 0,34л, произведённого компанией ChiedoCover
от870
Оптовая цена

Кружка «Симплисити», фарфор 0,34л

14
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Лягушка», фарфор 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Лягушка», фарфор 0,25л

15
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Блю Дэппл», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Кружка «Блю Дэппл», фарфор 0,3л

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Кружка «Ретро Роте Пункте» с декором, 0,18л

10
В наличии
Фотография товара Кружка «Джойс» фарфор, 0,3л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Джойс» фарфор, 0,3л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Кружка «Джойс» фарфор, 0,3л, белый

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка, стекло 0,296л, произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Кружка, стекло 0,296л

15
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кружка «Бонд», фарфор 0,18л
Кружка «Бонд», фарфор 0,18л
от 1 750
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм

10
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Лайт», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Лайт», фарфор 0,3л

9
В наличии 995 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.