Характеристики товара
Описание
Тарелки серии «Универсал» имеют простую плоскую форму. Диаметр изделий 175 мм, высота 20 мм. Для производства использован фарфор белого цвета, устойчивый к действию температур, не покрывается царапинами от столовых приборов. На посуде нет рисунка и декора, что делает ее универсальной. Ее можно мыть вручную или вместе с другими предметами в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота17 мм
- Диаметр225 мм
- Вес0.530 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт