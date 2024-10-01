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Тарелка «Универсал» - фото 1

Тарелка «Универсал»

Артикул: CH-061-943
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тарелки серии «Универсал» имеют простую плоскую форму. Диаметр изделий 175 мм, высота 20 мм. Для производства использован фарфор белого цвета, устойчивый к действию температур, не покрывается царапинами от столовых приборов. На посуде нет рисунка и декора, что делает ее универсальной. Ее можно мыть вручную или вместе с другими предметами в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота17 мм
  • Диаметр225 мм
  • Вес0.530 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

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