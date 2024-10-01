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Кружка «Лайфстиль», фарфор 0,3л - фото 1

Кружка «Лайфстиль», фарфор 0,3л

Артикул: CH-065-995
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Вес0.400 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветмятно-бирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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