Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Высота99 мм
- Диаметр81 мм
- Вес0.271 кг
- Объем0.35 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветмедный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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