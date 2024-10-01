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Кружка «Солар» металлическая 0,35л - фото 1Кружка «Солар» металлическая 0,35л - фото 2

Кружка «Солар» металлическая 0,35л

Артикул: CH-065-947
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Высота99 мм
  • Диаметр81 мм
  • Вес0.271 кг
  • Объем0.35 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный

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