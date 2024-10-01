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Кружка «Пастораль», фарфор 0,4л - фото 1Кружка «Пастораль», фарфор 0,4л - фото 2

Кружка «Пастораль», фарфор 0,4л

Артикул: CH-065-730
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.310 кг
  • Объем0.4 л
  • Материалфарфор
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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