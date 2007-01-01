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Тарелка «Ресторан» для стейка - фото 1

Тарелка «Ресторан» для стейка

Артикул: CH-062-124
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина260 мм
  • Вес0.800 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Тарелка «Ресторан» для стейка
Тарелка «Ресторан» для стейка
от 540
В корзине

С этим товаром покупают