Характеристики товара
Описание
У стеклянной кружки простая прямоугольная форма и двойное дно, чтобы защитить поверхность стола. Стенки плотные, прозрачные, поэтому в такой посуде красиво выглядят любые напитки, так как можно рассмотреть их цвет. Большая и удобная ручка позволяет комфортно держать чашку в руках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Высота90 мм
- Диаметр75 мм
- Вес0.239 кг
- Объем0.25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт