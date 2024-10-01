Товар в корзине. Перейти
Кружка, стекло 0,25л - фото 1Кружка, стекло 0,25л - фото 2

Кружка, стекло 0,25л

Артикул: CH-065-736
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

У стеклянной кружки простая прямоугольная форма и двойное дно, чтобы защитить поверхность стола. Стенки плотные, прозрачные, поэтому в такой посуде красиво выглядят любые напитки, так как можно рассмотреть их цвет. Большая и удобная ручка позволяет комфортно держать чашку в руках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0.239 кг
  • Объем0.25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кружка«Млечный путь красный», фарфор 0,35л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка«Млечный путь красный», фарфор 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Кружка«Млечный путь красный», фарфор 0,35л

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 85мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 85мм

10
В наличии 200 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь бирюза»

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Тарелка Лорана, частичный обжиг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка Лорана, частичный обжиг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7907
2 990 ₽Оптовая цена

Тарелка Лорана, частичный обжиг

6
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Бола», произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Чашка чайная «Бола»

13
В наличии 93 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Чино», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка кофейная «Чино», фарфор

15
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Трианон»

9
В наличии 2592 шт.

Другие товары из раздела кружки

Фотография товара Кружка «Маррон Реативо», фарфор 0,35л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Маррон Реативо», фарфор 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от360
Оптовая цена

Кружка «Маррон Реативо», фарфор 0,35л

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Кунстверк», фарфор 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Кружка «Кунстверк», фарфор 0,35л

14
В наличии
Фотография товара Кружка «Волюто», стекло 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Волюто», стекло 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кружка «Волюто», стекло 0,4л

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Кружка, эмалированная сталь 0,5л , произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Кружка, эмалированная сталь 0,5л

10
В наличии
Настоящее фото товара Кружка «Шейп», стекло 0,32л, произведённого компанией ChiedoCover
от110
Оптовая цена

Кружка «Шейп», стекло 0,32л

11
В наличии
Фотография товара Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Феннель», фарфор 0,237л, произведённого компанией ChiedoCover
от660
Оптовая цена

Кружка «Феннель», фарфор 0,237л

6
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кружка «Волюто», фарфор 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Волюто», фарфор 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Кружка «Волюто», фарфор 0,25л

6
В наличии 598 шт.
Фотография товара Кружка «Солар» металлическая 0,35л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Солар» металлическая 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Кружка «Солар» металлическая 0,35л

14
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Термокружка 0,4л, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Термокружка 0,4л, бежевый

14
В наличии 15 шт.

Товар в корзине

Кружка, стекло 0,25л
Кружка, стекло 0,25л
от 70
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кружка«Млечный путь красный», фарфор 0,35л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка«Млечный путь красный», фарфор 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Кружка«Млечный путь красный», фарфор 0,35л

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», диаметр 85мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат», диаметр 85мм

10
В наличии 200 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь бирюза»

7
В наличии