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Кружка «Аврора Революшн Гранит», фарфор 0,34л - фото 1

Кружка «Аврора Революшн Гранит», фарфор 0,34л

Артикул: CH-065-918
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.320 кг
  • Объем0.34 л
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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