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Тарелка «Млечный путь красный» - фото 1

Тарелка «Млечный путь красный»

Артикул: CH-062-014
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр200 мм
  • Вес0.355 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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