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Кружка «Сиель блан», керамика 0,18л - фото 1

Кружка «Сиель блан», керамика 0,18л

Артикул: CH-065-966
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Вес0.160 кг
  • Объем0.18 л
  • Материалкерамика
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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