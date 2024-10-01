Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Крышка для тарелки из поликарбоната – это полезный кухонный аксессуар. Сделана из пластика – материал пригоден для пищевых целей, не выделяет вредные пары и запахи. За посудой легко ухаживать – стенки не впитывают посторонние запахи и пищевой краситель. Крышка имеет легкий вес и не занимает много места для хранения. Колпак имеет выпуклую форму, а края стенок полностью закрывает столовую тарелку. Диаметр 25 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Диаметр250 мм
- Вес0,218 кг
- Материалполикарбонат
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт