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Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 1Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 2Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 3Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 4Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 5Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 6Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная - фото 7

Крышка для тарелки, поликарбонат, прозрачная

Артикул: CH-063-605
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Крышка для тарелки из поликарбоната – это полезный кухонный аксессуар. Сделана из пластика – материал пригоден для пищевых целей, не выделяет вредные пары и запахи. За посудой легко ухаживать – стенки не впитывают посторонние запахи и пищевой краситель. Крышка имеет легкий вес и не занимает много места для хранения. Колпак имеет выпуклую форму, а края стенок полностью закрывает столовую тарелку. Диаметр 25 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес0,218 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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