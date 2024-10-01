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Крышка для тарелки, пластик, прозрачный - фото 1Крышка для тарелки, пластик, прозрачный - фото 2

Крышка для тарелки, пластик, прозрачный

Артикул: CH-063-621
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,222 кг
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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