Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Столовый нож – обязательный элемент для сервировки стола. Предмет серии «Гранд» имеет общую длину 235 мм. Производитель Kunstwerk использует специальную сталь Tian, рецепт которой был разработан в стране для изготовления столовых приборов, посуды. Благодаря наличию легирующих компонентов в составе прибор разрезает даже плотные продукты и долго остается острым, его не придется часто затачивать. Материал не окисляется, не темнеет, не теряет блеск при активном использовании, частом мытье. Нож выполнен в классической форме с широким лезвием и лаконичной ручкой без дополнительного декора
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина235 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.096 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт