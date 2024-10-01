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Нож столовый «Гранд» - фото 1

Нож столовый «Гранд»

Артикул: CH-060-844
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Столовый нож – обязательный элемент для сервировки стола. Предмет серии «Гранд» имеет общую длину 235 мм. Производитель Kunstwerk использует специальную сталь Tian, рецепт которой был разработан в стране для изготовления столовых приборов, посуды. Благодаря наличию легирующих компонентов в составе прибор разрезает даже плотные продукты и долго остается острым, его не придется часто затачивать. Материал не окисляется, не темнеет, не теряет блеск при активном использовании, частом мытье. Нож выполнен в классической форме с широким лезвием и лаконичной ручкой без дополнительного декора


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина235 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.096 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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