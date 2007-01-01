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Баранчик 32 см, винтажное покрытие - фото 1

Баранчик 32 см, винтажное покрытие

Артикул: CH-071-310
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр320 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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