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Настоящее фото товара Куртка поварская Дрим Шефс, произведённого компанией ChiedoCover
Куртка поварская Дрим Шефс
13 оценок
3 0909
3 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Куртка поварская Дрим Шефс

Артикул: CH-069-351
13 оценок
Основные характеристики
  • Материалткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Женский поварской китель изготовлен из прочных и легких материалов, таких как хлопок и полиэстер, что обеспечивает удобство и долговечность.

Короткие рукава для удобства движений, поварской китель имеет удобный врезной карман на груди.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

РазмерИнтервал обхвата груди, смИнтервал обхвата бедер, см
XS82-8587-90
S86-9391-98
M94-10199-106
L102-109107-113
XL110-121114-125
XXL122-129126-133
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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