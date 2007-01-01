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Настоящее фото товара Куртка поварская Китчен Визард черная, произведённого компанией ChiedoCover
Куртка поварская Китчен Визард черная
7 оценок
3 0909
3 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Куртка поварская Китчен Визард черная - фото 1Куртка поварская Китчен Визард черная - фото 2Куртка поварская Китчен Визард черная - фото 3Куртка поварская Китчен Визард черная - фото 4
Распродажа

Куртка поварская Китчен Визард черная

Артикул: CH-069-352
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Поварская куртка с трикотажной спиной предназначена для повседневного использования в работе.Она имеет прочную ткань спереди, чтобы защитить от пятен и брызг жидкостей, а также удобную трикотажную спину для лучшей вентиляции и комфорта. Куртка обеспечивает удобство и свободу движений повару во время работы.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

РазмерОбхват груди, смОбхват талии, смОбхват бедер, см
M94 - 9782 - 85100 - 103
L98 - 10186 - 89104 - 107
XL102 - 10590 - 94108 - 111
XXL106 - 10995 - 99112 - 115
3XL110 - 113100 - 104116 - 119
4XL114 - 117105 - 109120 - 123
5XL118 - 121110 - 114124 - 127
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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