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Настоящее фото товара Куртка поварская Кулинари Парадис, произведённого компанией ChiedoCover
Куртка поварская Кулинари Парадис
6 оценок
3 0909
3 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Куртка поварская Кулинари Парадис - фото 1Куртка поварская Кулинари Парадис - фото 2
Распродажа

Куртка поварская Кулинари Парадис

Артикул: CH-069-350
6 оценок
Основные характеристики
  • Материалткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Поварская куртка в стиле oversize -это модель, которая характеризуется свободным, просторным и увеличенным кроем. Этот стиль поварской куртки может быть интересным вариантом для поваров, желающих выделиться.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

РазмерИнтервал обхвата груди, смИнтервал обхвата бедер, см
XS82-8987-92
S90-9793-97
M98-10598-101
L106-113102-107
XL114-125108-113
XXL126-137117-122
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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