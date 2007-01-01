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Настоящее фото товара Поварская куртка Мюзик оф тест, произведённого компанией ChiedoCover
Поварская куртка Мюзик оф тест
12 оценок
3 0904
3 190 ₽
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Поварская куртка Мюзик оф тест - фото 1Поварская куртка Мюзик оф тест - фото 2Поварская куртка Мюзик оф тест - фото 3
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Поварская куртка Мюзик оф тест

Артикул: CH-069-360
12 оценок
Основные характеристики
  • Материалхлопок
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Куртка повара с уникальным дизайном приглушенного пастельного цвета, достигнутого специальной техникой окраски ткани. Современная матовая фурнитура. Материал не садится после стирки.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалхлопок
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер типовой фигурыИнтервал обхвата груди женщин, смИнтервал обхвата бедер женщин, см
4486-8991-94
4690-9395-98
4894-9799-102
5098-101103-106
52102-105107-110
54106-109111-113
56110-113114-117
58114-117118-121
60118-121122-125
62122-125126-129
64126-129130-133
66130-133134-137
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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