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Настоящее фото товара Китель поварской Арт оф кукинг, произведённого компанией ChiedoCover
Китель поварской Арт оф кукинг
14 оценок
2 59011
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Китель поварской Арт оф кукинг - фото 1Китель поварской Арт оф кукинг - фото 2Китель поварской Арт оф кукинг - фото 3Китель поварской Арт оф кукинг - фото 4
Распродажа

Китель поварской Арт оф кукинг

Артикул: CH-069-362
14 оценок
Основные характеристики
  • Материалткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Поварской китель с длинным рукавом - это удобная и практичная одежда для повара, обеспечивающая защиту рук от различных кулинарных воздействий, таких как брызги горячего жира, пятна и т.д. Кроме того, длинные рукава защищают от возможных ушибов и порезов, что делает этот китель чрезвычайно функциональным и безопасным для использования на кухне.

Поварской китель изготовлен из прочных материалов, таких как хлопок или полиэстер, чтобы выдерживать высокую активность на кухне.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер типовой фигурыИнтервал обхвата груди мужчин, смИнтервал обхвата бедер мужчин, см
42
82-8587-90
4486-8991-92
4690-9393-94
4894-9795-97
5098-10198-99
52102-105100-101
54106-109102-104
56110-113105-107
58114-117108-110
60118-121111-113
62122-125114-116
64126-129117-119
66130-133120-122
68134-137123-125
70138-141126-128
72142-145129-132
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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