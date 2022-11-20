+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции
            Фотография Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
            -34%В наличии

            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый

            4.5
            Оптовая цена
            100 ₽150 ₽
            В наличии 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
            В корзину Купить сейчас
            Быстрый заказ
            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
            Итоговая сумма уточняется менеджером

            и принять условия Политики конфиденциальности

            Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

            Ваша оценка:

            Голос учтен

            Коммерческое предложение

            Скачайте предложение по этому товару
            Предыдущий товар в категории Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мятный
            Следующий Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
            Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд

            Популярные варианты ткани

            2-110510 шампань2-110510 шампань2-181763 красный2-181763 красный2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий1927-010101 белый1927-010101 белый1346-010101 белый1346-010101 белый1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый1812-161004 бордо1812-161004 бордо116 Золотой116 Золотой162 Красный162 Красный1625-010101 белый1625-010101 белый1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый002-141119 бежевый 002-141119 бежевый 1835-0101011835-010101ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый1000-9051000-9051000-5131000-5131000-1071000-1071000-0001000-000
            Смотерть полный каталог тканей

            Характеристики товара

            Скачать инструкцию по эксплуатации

            Основные характеристики

            • МатериалЖуравинка

            С этим товаром покупают

            Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
            60 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Зажим белый
            Настоящее фото товара Чехол 43, съемная обивка для стула, произведённого компанией ChiedoCover
            390 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Чехол 43, съемная обивка для стула
            Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
            460 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
            Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
            4 790 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Кроссбэк белый/ желтый
            Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
            1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Парта одноместная с полкой К2
            Настоящее фото товара Парта одноместная с полкой С2, произведённого компанией ChiedoCover
            1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Парта одноместная с полкой С2
            Настоящее фото товара Ручник официанта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            250 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Ручник официанта, белый
            Настоящее фото товара Комплект мебели Asgard, произведённого компанией ChiedoCover
            58 270 ₽
            Оптовая цена
            5
            Комплект мебели Asgard
            Настоящее фото товара Комплект мебели Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
            7 485 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Комплект мебели Kiks
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
            13 500 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Сервировочный столик Siesta

            Другие товары из раздела куверты оптом

            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            В наличии
            120 ₽170 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            В наличии
            100 ₽150 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            В наличии
            120 ₽170 ₽
            Оптовая цена
            5
            Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
            130 ₽
            Оптовая цена
            5
            Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            В наличии
            120 ₽170 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора - цветок, белый, произведённого компанией ChiedoCover
            90 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Куверт на 3 прибора - цветок, белый
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            В наличии
            100 ₽150 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover-30%
            В наличии
            120 ₽170 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            В наличии
            100 ₽150 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
            Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            В наличии
            100 ₽150 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко