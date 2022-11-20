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            Фотография Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
            -34%В наличии

            Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко

            4.5
            Оптовая цена
            100 ₽150 ₽
            В наличии 15 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
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            2-110510 шампань2-110510 шампань2-181763 красный2-181763 красный2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий1927-010101 белый1927-010101 белый1346-010101 белый1346-010101 белый1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый1812-161004 бордо1812-161004 бордо116 Золотой116 Золотой162 Красный162 Красный1625-010101 белый1625-010101 белый1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый002-141119 бежевый 002-141119 бежевый 1835-0101011835-010101ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый1000-9051000-9051000-5131000-5131000-1071000-1071000-0001000-000
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            Основные характеристики

            • МатериалЖуравинка

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