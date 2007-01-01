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Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
46 оценок
160
Товар в корзине. Перейти
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 5 Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд производства ChiedoCover

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд

Артикул: CH-011-610
46 оценок
Основные характеристики
  • Материалжуравинка
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный куверт для столовых приборов – это стильный и практичный аксессуар, который поднимет уровень сервировки в вашем заведении. Рестораны, кафе, отели и кейтеринговые компании оценят удобство, эстетику и гигиеничность этого решения. Позаботьтесь о комфорте гостей и подчеркните статус вашего бизнеса с помощью изысканного текстильного оформления.

Преимущества для Хорека:

Скорость и удобство: Ускоряет процесс сервировки столов, минимизируя затраты времени персонала и повышая скорость обслуживания.
Гигиена и чистота: Защищает приборы от пыли и посторонних загрязнений, обеспечивая высокий уровень санитарных стандартов.
Эстетика и презентабельность: Придает столу завершенный, аккуратный вид, создавая у гостей ощущение уюта и комфорта.
Прочность и долговечность: Изготовлен из износостойкой ткани, сохраняет форму и цвет даже после многократных стирок.
Оптимизация затрат: Выгодные условия для оптовых закупок позволяют снизить расходы на оснащение заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалжуравинка
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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