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Кувшин «Тоскана», 1л - фото 1

Кувшин «Тоскана», 1л

Артикул: CH-065-307
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина170 мм
  • Высота245 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес1.408 кг
  • Объем1.5 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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