Характеристики товара
Описание
Бренд Bormioli Rocco выпускает элегантную посуду из прозрачного стекла, которую удобно использовать в кафе, барах, ресторанах вместе с приспособлениями от еще одного известного бренда Elikor, создающего вытяжки. Итальянские емкости имеют простую, лаконичную форму, потому универсальны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0.7 кг
- Объем1 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт