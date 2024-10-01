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Кувшин «Эпсилон», 1л

Артикул: CH-065-136
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд Bormioli Rocco выпускает элегантную посуду из прозрачного стекла, которую удобно использовать в кафе, барах, ресторанах вместе с приспособлениями от еще одного известного бренда Elikor, создающего вытяжки. Итальянские емкости имеют простую, лаконичную форму, потому универсальны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0.7 кг
  • Объем1 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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