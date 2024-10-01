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Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л - фото 1Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л - фото 2

Кувшин «Вилэдж», стекло 1,33л

Артикул: CH-065-090
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кувшин «Вилэдж» – очаровательная тара для жидкостей. Изюминка этой посуды в том, что она не выглядит как классический кувшин. Товар больше напоминает вазу с изящным бортиком сверху. Ручки нет, как и крышки и носика, но за счет сужения горлышка и чашеобразной формы воронки из него удобно разливать в стаканы любые напитки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота249 мм
  • Диаметр79 мм
  • Вес0.605 кг
  • Объем1.33 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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