Характеристики товара
Описание
Кувшин «Вилэдж» – очаровательная тара для жидкостей. Изюминка этой посуды в том, что она не выглядит как классический кувшин. Товар больше напоминает вазу с изящным бортиком сверху. Ручки нет, как и крышки и носика, но за счет сужения горлышка и чашеобразной формы воронки из него удобно разливать в стаканы любые напитки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота249 мм
- Диаметр79 мм
- Вес0.605 кг
- Объем1.33 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт