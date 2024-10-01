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Кувшин «Бистро» с синей крышкой - фото 1

Кувшин «Бистро» с синей крышкой

Артикул: CH-065-182
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина159 мм
  • Высота220 мм
  • Вес1.212 кг
  • Объем1.85 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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