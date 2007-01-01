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Настоящее фото товара Кувшин "Бистро", 950мл, Океан, произведённого компанией ChiedoCover
Кувшин "Бистро", 950мл, Океан
7 оценок
590
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Кувшин "Бистро", 950мл, Океан - фото 1

Кувшин "Бистро", 950мл, Океан

Артикул: CH-071-481
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота250 мм
  • Диаметр93 мм
  • Объем0.95 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Диаметр93 мм
  • Объем0.95 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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