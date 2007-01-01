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Настоящее фото товара Кувшин "Темпо", 970 мл, Океан, произведённого компанией ChiedoCover
Кувшин "Темпо", 970 мл, Океан
6 оценок
490
Товар в корзине. Перейти
Кувшин "Темпо", 970 мл, Океан - фото 1Кувшин "Темпо", 970 мл, Океан - фото 2Кувшин "Темпо", 970 мл, Океан - фото 3

Кувшин "Темпо", 970 мл, Океан

Артикул: CH-071-483
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота250 мм
  • Диаметр93 мм
  • Объем0.97 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Диаметр93 мм
  • Объем0.97 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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