Товар в корзине. Перейти
Кувшин, диаметр 180мм - фото 1Кувшин, диаметр 180мм - фото 2

Кувшин, диаметр 180мм

Артикул: CH-065-386
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кувшин «Цветок» с крышкой, хрусталь 1,5л
Фотография товара Кувшин «Цветок» с крышкой, хрусталь 1,5л от компании ChiedoCover.
Следующий Кувшин «Питчер», поликарбонат 1,9л
Фотография товара Кувшин «Питчер», поликарбонат 1,9л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина4 мм
  • Высота185 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0.880 кг
  • Объем2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Паб», 0,62л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,62л

6
В наличии 24576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л

6
В наличии 630 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Вина Джульетте» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Вина Джульетте», произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Вина Джульетте»

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон», 0,4л

5
В наличии 384 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Данубио» 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Данубио» 0,3л

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Киото», 0, 31л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Киото», 0, 31л

5
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела кувшины

Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Касабланка», стекло 1,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Кувшин «Касабланка», стекло 1,3л

11
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Бахус» стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Бахус» стекло 1л

9
В наличии 5286 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Бистро», 0,25мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Бистро», 0,25мл, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Бистро», 0,25мл

13
В наличии 588 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин, стекло, ширина 153мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин, стекло, ширина 153мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Кувшин, стекло, ширина 153мм

10
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Бистро» с синей крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽

Кувшин «Бистро» с синей крышкой

13
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Питчер», 1,8л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Кувшин «Питчер», 1,8л

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л

14
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин, хрусталь 1л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин, хрусталь 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3607
3 590 ₽

Кувшин, хрусталь 1л

13
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Симплисити Вайт», фарфор 1,1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4908
2 690 ₽Оптовая цена

Кувшин «Симплисити Вайт», фарфор 1,1л

6
В наличии
Фотография товара Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 600
Оптовая цена

Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л

10
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Кувшин, диаметр 180мм
Кувшин, диаметр 180мм
от 1 120
1 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Паб», 0,62л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,62л

6
В наличии 24576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л

6
В наличии 630 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Вина Джульетте» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Вина Джульетте», произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Вина Джульетте»

8
В наличии 1 шт.