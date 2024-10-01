Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина4 мм
- Высота185 мм
- Диаметр180 мм
- Вес0.880 кг
- Объем2 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для пива «Паб», 0,62л
Бокал для вина «Оупен ап», 0.4л
Бокал для вина «Ультим», 0.42л
Бокал-флюте «Вина Джульетте»
Бокал для вина «Макарон», 0,4л
Кружка для пива «Данубио» 0,3л
Бокал для коктейлей «Киото», 0, 31л
Кувшин «Касабланка», стекло 1,3л
Кувшин «Бахус» стекло 1л
Кувшин «Бистро», 0,25мл
Кувшин, стекло, ширина 153мм
Кувшин «Бистро» с синей крышкой
Кувшин «Питчер», 1,8л
Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л
Кувшин, хрусталь 1л
Кувшин «Симплисити Вайт», фарфор 1,1л
Кувшин «Талассиос», керамика 0,5л