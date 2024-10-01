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Кувшин «Питчер», поликарбонат 1,9л - фото 1

Кувшин «Питчер», поликарбонат 1,9л

Артикул: CH-065-392
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина193 мм
  • Высота235 мм
  • Диаметр138 мм
  • Вес0.292 кг
  • Объем1.9 л
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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