Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Высота225 мм
- Диаметр140 мм
- Вес1.250 кг
- Объем1 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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