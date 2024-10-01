Товар в корзине. Перейти
Кувшин, хрусталь 1л - фото 1Кувшин, хрусталь 1л - фото 2

Кувшин, хрусталь 1л

Артикул: CH-065-373
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кувшин, акрил 1,8л
Фотография товара Кувшин, акрил 1,8л от компании ChiedoCover.
Следующий Кувшин «Цветок» с крышкой, хрусталь 1,5л
Фотография товара Кувшин «Цветок» с крышкой, хрусталь 1,5л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Высота225 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес1.250 кг
  • Объем1 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Оупэн ап спирит» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Оупэн ап спирит», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Оупэн ап спирит»

11
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Империал плюс», произведённого компанией ChiedoCover
от14042
240 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Империал плюс»

6
В наличии
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л

6
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽

Бокал для вина, оливковый

15
В наличии 450 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Джаз», 0,5л

11
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела кувшины

Распродажа
Фотография товара Кувшин, стекло 1л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин, стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Кувшин, стекло 1л

7
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Касабланка», стекло 1,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Кувшин «Касабланка», стекло 1,3л

11
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Бахус» стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Бахус» стекло 1л

9
В наличии 5286 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Акватик», произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Кувшин «Акватик»

12
В наличии 205 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Крафт», 0,6л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Крафт», 0,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6907
2 890 ₽Оптовая цена

Кувшин «Крафт», 0,6л

10
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин, диаметр 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Кувшин, диаметр 130мм

15
В наличии 250 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин рифленный, 1,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин рифленный, 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Кувшин рифленный, 1,5л

7
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Тоскана», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6109
8 290 ₽

Кувшин «Тоскана», 1л

6
В наличии 154 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Мельница» с крышкой, 1,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Мельница» с крышкой, 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9008
4 200 ₽

Кувшин «Мельница» с крышкой, 1,5л

6
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Симплисити Вайт», фарфор 1,1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4908
2 690 ₽Оптовая цена

Кувшин «Симплисити Вайт», фарфор 1,1л

6
В наличии

Товар в корзине

Кувшин, хрусталь 1л
Кувшин, хрусталь 1л
от 3 360
3 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Оупэн ап спирит» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Оупэн ап спирит», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0801
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Оупэн ап спирит»

11
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Империал плюс», произведённого компанией ChiedoCover
от14042
240 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Империал плюс»

6
В наличии
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л

6
В наличии 192 шт.