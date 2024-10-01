Характеристики товара
Описание
Кувшин «Вальс» от Pasabahce – элегантная стеклянная посуда для подачи напитков. Этот прозрачный стеклянный кувшин изготовлен из прочного стекла. Его классическая форма с плавными изгибами выполнена в стиле знаменитой коллекции товаров Valse от Pasabahce. Нижняя часть кувшина украшена ромбическим орнаментом. С таким же узором в коллекции предлагаются высокие стеклянные стаканы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота232 мм
- Вес1.1 кг
- Объем1.34 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт