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Кувшин «Вальс» стекло 1,34л - фото 1

Кувшин «Вальс» стекло 1,34л

Артикул: CH-065-103
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кувшин «Вальс» от Pasabahce – элегантная стеклянная посуда для подачи напитков. Этот прозрачный стеклянный кувшин изготовлен из прочного стекла. Его классическая форма с плавными изгибами выполнена в стиле знаменитой коллекции товаров Valse от Pasabahce. Нижняя часть кувшина украшена ромбическим орнаментом. С таким же узором в коллекции предлагаются высокие стеклянные стаканы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота232 мм
  • Вес1.1 кг
  • Объем1.34 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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