Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.2 кг
- Объем1.5 л
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке9 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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