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Кувшин с крышкой, пластик 1,5л - фото 1

Кувшин с крышкой, пластик 1,5л

Артикул: CH-065-237
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.2 кг
  • Объем1.5 л
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке9 шт

Отзывы

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