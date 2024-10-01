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Кувшин, хрустальное стекло 1л - фото 1Кувшин, хрустальное стекло 1л - фото 2

Кувшин, хрустальное стекло 1л

Артикул: CH-065-225
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота209 мм
  • Объем1 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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