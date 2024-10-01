Товар в корзине. Перейти
Кувшин термостойкий с крышкой и стрейнером - фото 1Кувшин термостойкий с крышкой и стрейнером - фото 2

Кувшин термостойкий с крышкой и стрейнером

Артикул: CH-065-244
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кувшин «Крафт», 0,6л
Фотография товара Кувшин «Крафт», 0,6л от компании ChiedoCover.
Следующий Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л
Фотография товара Кувшин без крышки, хрусталь 1,2л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина117 мм
  • Высота220 мм
  • Диаметр145 мм
  • Вес0.550 кг
  • Объем1.8 л
  • Материалметалл, стекло
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.66л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.66л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.66л

11
В наличии 5849 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ревил ап», произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ревил ап»

6
В наличии 3000 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л

6
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Вэст Луп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Вэст Луп», произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Вэст Луп»

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Фолкнер», 0,22л, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Фолкнер», 0,22л

8
В наличии 408 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Биратэк» 0,75л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Биратэк» 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Биратэк» 0,75л

9
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для коктейлей «Новеченто Арт деко» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для коктейлей «Новеченто Арт деко», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Бокал для коктейлей «Новеченто Арт деко»

11
В наличии 240 шт.

Другие товары из раздела кувшины

Распродажа
Фотография товара Кувшин, стекло 1л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин, стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Кувшин, стекло 1л

7
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Бахус» стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Бахус» стекло 1л

9
В наличии 5286 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Луна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Луна», произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Кувшин «Луна»

14
В наличии 132 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Эпсилон», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Эпсилон», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Кувшин «Эпсилон», 0,55л

9
В наличии 408 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин с крышкой, пластик 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Кувшин с крышкой, пластик 1,5л

13
В наличии 52 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин, 2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1405
1 190 ₽Оптовая цена

Кувшин, 2л

9
В наличии 52 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Тоскана», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6109
8 290 ₽

Кувшин «Тоскана», 1л

6
В наличии 154 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Кувшин «Романтика» стекло, 1,8л

14
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Аурум», 1,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Аурум», 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6408
7 190 ₽Оптовая цена

Кувшин «Аурум», 1,5л

10
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Пас-парту», стекло 0,75л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7207
3 990 ₽

Кувшин «Пас-парту», стекло 0,75л

6
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Кувшин термостойкий с крышкой и стрейнером
Кувшин термостойкий с крышкой и стрейнером
от 1 660
1 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.66л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.66л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.66л

11
В наличии 5849 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ревил ап», произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ревил ап»

6
В наличии 3000 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,3л

6
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Вэст Луп» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Вэст Луп», произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Вэст Луп»

6
В наличии 48 шт.